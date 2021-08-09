Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал обвинения в диктатуре в свой адрес. Об этом он сказал в ходе «Большого разговора» с журналистами, трансляция велась на YouTube.

«Слушайте, для того, чтобы диктовать в мире, — я вполне вменяемый человек, — надо иметь соответствующий ресурс, у нас этого ресурса нет. Поэтому я никогда никому ничего не диктовал и диктовать не собираюсь», — подчеркнул белорусский лидер.

Президент отметил, что его задача — обеспечивать безопасность и сохранность Белоруссии. По словам политика, на остальное у него нет желания и возможности тратить ресурсы, но если «достанут очень сильно», придется отреагировать.

В Белоруссии 9 августа 2020 года состоялись президентские выборы, на которых со значительным перевесом (80,23% голосов) победил Александр Лукашенко. Второе место заняла Светлана Тихановская (10% голосов). После того, как ЦИК объявил Лукашенко победителем президентских выборов, в стране начались массовые протесты. Акции жестко подавлялись милицией и ОМОН, за это время были задержаны тысячи протестующих, сотни человек пострадали.

Ранее Лукашенко рассказал о «хайпе и хейте» на выборах президента.