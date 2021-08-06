Грузия отказалась восстанавливать дипотношения с Россией

Грузия не планирует восстанавливать дипломатические отношения с Россией из-за признания Москвой независимости Абхазии и Южной Осетии. Об этом заявил глава правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», экс-спикер грузинского парламента Ираклий Кобахидзе, передает ТАСС.

По его словам, у Грузии есть четко определенная политика, касающаяся этого вопроса.

«Существуют красные линии, которые связаны с деоккупацией и нашей интеграцией с Западом. В рамках этих красных линий можно обсуждать все, но мы не сможем говорить о восстановлении дипломатических отношений», — сказал Кобахидзе.

При этом политик добавил, что Тбилиси готов обсуждать с Москвой вопросы углубления торговых, экономических и гуманитарных отношений.

2 сентября 2008 года Грузия прервала дипломатические отношения с Российской Федерацией из-за признания ее независимости Абхазии и Южной Осетии.

Ранее лидеры оппозиционной партии «Альянс патриотов Грузии», а также ряд бывших депутатов и сотрудников министерств обратились с открытым письмом к президенту России Владимиру Путину. В нем они выступили за нормализацию отношений двух стран и раскритиковали действия США.