На Украине назвали ошибкой борьбу властей с русским языком

Внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что борьба с русским языком на Украине – одна из главных ошибок, которую допустил Киев. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Наш».

Арестович отметил, что запрет на использование русского языка рождает конфликт внутри украинского общества.

Он подчеркнул, что выражает свою личную позицию по данному вопросу. В офисе Зеленского придерживаются иной точки зрения.

«Это катастрофа, надо быть полными, безоговорочными кретинами для того, чтобы поддерживать тренд на государственном уровне», — подчеркнул Арестович.

В апреле 2019 года на Украине приняли закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». С 16 июля 2021 года на украинском телевидении должны транслироваться только переведенные на украинский язык фильмы и телесериалы, кроме того, государственный язык стал обязательным для концертов, развлекательных шоу, выставок, экскурсий, театров и музеев.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «О коренных народах Украины». Он вступает в силу со дня его опубликования.

Русские в нем не значатся. Коренные народы защищаются от лишения признаков этнической принадлежности, культурных ценностей и принудительной ассимиляции. Украинские власти утверждают, что у русских есть свое государство, в том числе поэтому им ничего якобы не грозит.