Толстой заявил, что на Украине без России никогда не будет цивилизации

Вице-спикер Государственной думы Петр Толстой заявил, что Украина никогда не войдет ни в Европейский союз, ни в НАТО, и без России «на этой территории цивилизации не будет». Об этом он написал на своей странице в Telegram.

«Мне кажется, что те, кто живет на Украине, боготворит Европу и хочет, чтобы эта страна вошла в ЕС и в НАТО, должны точно понять: с Украиной этого никогда не произойдет. И большая ошибка им оставаться жить на Украине, если они так хотят в Европу», — выразил мнение Толстой.

По его словам, если человек любит Европу и считает Украину «оккупированной частью Австро-Венгрии», то этот человек должен понять, что «во имя своих детей и внуков уже нужно ехать и искать себе место в ЕС. Это правильно».

Вице-спикер добавил, что без России на территории Украины цивилизации не будет, Россия и русская цивилизация будет расти вверх, а Украина в оккупированном виде, в отрезанном от России не имеет никаких перспектив.

«Но если ты чувствуешь, что Украина— это часть русской цивилизации, а Киев — мать городов русских, если ты чувствуешь, что ты украинец и знаешь свою историю — будь там, держись. Эта земля все равно будет деоккупирована в любом случае», — подытожил Толстой.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Донбасс «никогда не будет русской территорией», а те жители региона, которые считают себя русскими, могут переехать в Россию.

До этого украинский лидер подчеркивал, что Крым никогда не будет территорией России, поскольку россияне якобы никогда не будут любить это место так, как украинцы.

В Госдуме, комментируя заявление Зеленского, отметили, что он скоро «замахнется» на территорию России. А в Совфеде назвали «неумным» призыв Зеленского к жителям Донбасса переезжать в Россию.