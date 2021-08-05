В Ростовской области следить за голосованием будут иностранные наблюдатели

Иностранные наблюдатели посетят в сентябре Ростовскую области, чтобы проследить за ходом голосования на выборах в Госдуму РФ в Донецкой и Луганской народных республиках. Об этом сообщил ТАСС председатель Общественной палаты области Вячеслав Кущев.

«Обязательно будут наблюдатели из других государств, потому что Ростовская область имеет продолжительную границу с Донецкой и Луганской республиками. Многие наши граждане, которые живут в этих республиках, будут голосовать в Ростовской области», — пояснил глава Общественной палаты.

По его словам, зарубежные наблюдатели будет «копать, искать», и их интерес к Ростовской области понятен. «Ради Бога! Будем заниматься, выезжать, уделять внимание», — подчеркнул он.

До этого в ОБСЕ сообщили, что не пришлют своих наблюдателей в Россию на предстоящие осенние выборы в Госдуму, что объясняется введенными Россией ограничениями.

Выборы в Государственную думу пройдут с 17 по 19 сентября 2021 года. Центризбирком России завершил прием документов для регистрации партийных списков кандидатов 4 августа. В это же время окружные комиссии закончили прием у кандидатов от партий и самовыдвиженцев по одномандатным округам. Половина депутатов — 225 — будут избраны по спискам партий (среди тех, кто преодолеет планку в 5%), еще 225 будут будут избраны по одномандатным округам, на которые поделена территория всей страны.