Захарова заявила о наличии в Совете Европы стран, пытающиеся маргинализировать Россию

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в Совете Европы есть ряд антироссийски настроенных групп, которые пытаются маргинализировать Россию в этой организации. Такое заявление она сделала на встрече с участниками всероссийского молодежного образовательного форума «Территория смыслов», передает ТАСС.

По словам дипломата, самой главной проблемой в Совете Европы является политизация всех вопросов антироссийскими группами.

«К сожалению, зачастую мы видим, как все вопросы, которые обсуждаются в рамках различных институтов этой структуры в контексте России, политизируются», — сказала она.

Она отметила, что эти группы не стремятся взаимодействовать с российской стороной для разрешения имеющихся проблем.

«Они возводят существующие вопросы в абсолют для того, чтобы иметь постоянный повод для маргинализации нашей страны», — подчеркнула Захарова.

Она назвала это «основной проблемой».

Ранее Захарова раскритиковала новую стратегию Евросоюза в отношении России.