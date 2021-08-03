Кабул заявил о готовности к миру с Талибаном*

Глава МИД Афганистана Мохаммад Ханиф Атмар сообщил, что правительство страны готово к миру с радикальным движением «Талибан» (организация запрещена в России) при соблюдении ряда условий.

«Готово ли правительство Афганистана включить «Талибан» в некую сделку по разделу власти и вместе работать? Ответ: да. Мы готовы работать с «Талибаном», готовы взять их в правительство, готовы к миру с ними и разделу с ними власти», — заявил Атмар в интервью «Известиям».

По его словам, одно из ключевых условий перемирия — внутри страны будущее Афганистана должно решаться волей афганского народа. Также сотрудничество возможно, если талибы не будут поддерживать терроризм, уточнил министр.

«На внешних границах Афганистан не должен представлять угрозу ни одной другой стране, и у нас не должно быть ни одной иностранной террористической силы», — добавил Атмар.

Он напомнил. что некоторые страны взаимодействуют с «Талибаном» — Кабул приветствует их попытки убедить талибов в насущности перемирия, но не в попытке подбодрить их осуществлять насилие и сотрудничать с иностранными террористами.

В настоящее время в Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками движения «Талибан» на фоне вывода из страны военного контингента США, который находился там с 2001 года. В прошлом году США и «Талибан» подписали соглашение о перемирии — в рамках договоренностей американские войска должны покинуть Афганистан к 11 сентября.

Ранее «Талибан» в ходе боев с правительственными силами взял под свой контроль офис национального телецентра в афганском городе Лашкаргах.