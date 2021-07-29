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Захарова оценила слова Тихановской о «печеньках» от Байдена

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Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила «печеньки», которые президент США Джо Байден вручил экс-кандидату на пост президента Белоруссии Светлане Тихановской после встречи, с файлами cookie («печенье» по-английски), предоставляющими доступ к данным пользователя в интернете. Об этом дипломат написала в своем Telegram-канале.

Захарова упомянула о том, что, по словам Тихановской, Байден после завершения встречи с ней вернулся и дал «печенек из Белого дома».

«Те самые куки-печеньки, разрешение на принятие которых запрашивает у вас сайт. Их функцией является аутентификация пользователя; хранение его персональных предпочтений и настроек, отслеживание состояния сеанса доступа к пользователю. Печеньки — доступ к важнейшим данным клиента и управление им. Бинго», — написала представитель МИД.

Ранее Мария Захарова заявила, что деятельность лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской полностью финансируется странами Запада.

Накануне бывший кандидат в президенты республики Светлана Тихановская рассказала о своей поездке в США, где она встречалась с американскими политиками. Она призвала Джо Байдена помочь Белоруссии с «переходом к демократии».

По ее словам, власти США пока не дали определенного ответа относительно введения новых санкций в отношении официального белорусского руководства.

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