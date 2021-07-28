Депутат Рады предрек свержение Зеленского осенью

Депутат Верховной рады от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Илья Кива заявил, что ближайшей осенью на Украине может произойти свержение президента Владимира Зеленского. Об этом он сообщил в своем Facebook.

Кива обратил внимание на массовость крестного хода в Киеве, организованного Украинской православной церковью по случаю 1033-летия Крещения Руси.

«Запомните тех, кто сегодня пришел на крестный ход, а самое главное — их количество! Именно эти люди придут сносить к чертям собачьим преступную власть Зеленского уже этой осенью!» — написал он.

По мнению депутата, именно так выглядит «репетиция» возможных протестов на Украине.

Ранее экс-депутат Рады Евгений Мураев предрек распад Украины в результате кризиса. Он считает, что к тяжелой ситуации причастна правящая партия «Слуга народа». По его мнению, уже в ближайшее время страна, вероятно, столкнется с массовыми уличными протестами. Он уверен, что развал Украины окажется выгодным для всех ее соседей.