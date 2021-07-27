Байден назвал журналистку «головной болью» после вопроса о вакцинации

Американский президент Джо Байден назвал репортера NBC Келли О'Доннелл «головной болью» после ее просьбы прокомментировать обязательную вакцинацию медперсонала Министерства по делам ветеранов, об этом сообщает Fox News.

Лидер США, сидя на встрече с премьер-министром Ирака, улыбнулся на вопрос журналистки и сказал: «Вы такая «головная боль», но я отвечу на ваш вопрос… Хотя это не имеет никакого отношения к Ираку. Но действительно, Министерство по делам ветеранов потребует, чтобы врачи, работающие в их учреждениях, вакцинировались».

О'Доннелл ответила, что не обиделась на реакцию президента, и даже восприняла его слова как комплимент.

Это не первый раз, когда Байден эмоционально реагирует на вопросы журналистов. На пресс-конференции в Женеве 16 июня американский президент грубо ответил корреспондентке CNN. Кейтлан Коллинз спросила Джо Байдена о Владимире Путине и Алексее Навальном. На что президент США заявил, что журналистка «занимается неправильным делом».

Ранее Байдену пришлось объяснять журналистам, что он имел в виду касательно платформы Facebook, «убивающей людей». Американский президент пояснил, что виноват не сервис, а люди, которые распространяют недостоверную информацию о вакцинации.