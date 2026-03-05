Размер шрифта
Медики приехали на вызов без оборудования и не спасли пациента с инфарктом

Медики из Северной Осетии оставили пенсионера с инфарктом без шанса на жизнь
Наталья Селиверстова/РИА Новости

В Северной Осетии врачи скорой не смогли спасти пациента с инфарктом и оказались под следствием. Об этом пишет kp.ru.

Инцидент произошел в Моздоке в октябре 2025 года. К пенсионеру с ухудшением самочувствия вызвали скорую помощь, но прибывшая бригада не имела необходимого реанимационного оборудования, поэтому близким пришлось вызывать вторую.

На этот раз медики доставили больного сначала в Моздокскую ЦРБ, а затем направили в республиканскую клиническую больницу Владикавказа. Однако время было упущено, и состояние больного ухудшилось. В итоге у пожилого человека случился инфаркт.

Юрист Булат Мухамеджанов считает, что при диагнозе «острый коронарный синдром» бригада обязана была сразу везти пациента в региональный сосудистый центр для чрескожного коронарного вмешательства, минуя Моздок. Семья пациента добивается наказания виновных, к делу уже подключились следователи.

В настоящее время сотрудники СК проводят доследственную проверку.

Ранее двухлетняя девочка из Карелии не выжила после обращения в больницу с симптомами ОРВИ.

 
