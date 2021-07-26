СМИ: США выведут войска из Ирака до конца 2021 года

Президент США Джо Байден и премьер-министр Ирака Мустафа аль-Кадхими объявят о выводе американских солдат из ближневосточной страны. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на высокопоставленного чиновника администрации американского президента.

Миссия армии США в Ираке должна завершиться к концу 2021 года. После вывода войск Вашингтон продолжит помогать Багдаду в борьбе с «Исламским государством (организация запрещена в России)» (запрещенная в России организация) — американские инструкторы будут консультировать и обучать иракских солдат.

По словам представителя администрации Байдена, вооруженные силы Ирака доказали, что способны самостоятельно защищать страну. Associated Press пишет, что сокращение американского контингента планировалось еще весной, но тогда сторонам не удалось согласовать график вывода войск.

Ранее стало известно, что Вашингтон приступил к выводу вооруженных сил из стран Ближнего Востока. Речь идет о восьми батареях ракетных комплексов Patriot, размещенных в Ираке, Кувейте, Иордании, а также Саудовской Аравии. При этом из Саудовской Аравии выводится противоракетная система THAAD, сокращаются эскадрильи реактивных истребителей. Предполагается, что в США вернутся сотни военных, которые ранее обслуживали данные системы.