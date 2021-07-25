Президент Соединенных Штатов Джо Байден одобрил выделение $100 млн на «непредвиденные траты» на беженцев из Афганистана, сообщает Reuters.

США планирует начать эвакуацию нескольких тысяч афганцев, которые претендуют на получение специальных иммиграционных виз. Среди этих беженцев большинство находится под угрозой мести со стороны боевиков организации «Талибан (организация запрещена в России)» (запрещено в России) за то, что они работали переводчиками или выполняли другую работу для правительства США после вторжения в 2001 году.

Первая партия эвакуированных и их семьи будет доставлена ​​до конца месяца в Форт-Ли, военную базу США в штате Вирджиния, где они будут ждать окончательной обработки своих заявлений на визу.

В Пентагоне отмечают, что на объект могут быть доставлены около двух с половиной тысяч афганцев. Кроме того, администрация Байдена рассматривает возможности размещения своих помощников из Афганистана в других странах.

Ранее талибы обезглавили афганца, работавшего на американских военных.