Жириновский рассказал, есть ли в ЛДПР преемник

Выбор новым председателем политической партии ЛДПР Игоря Лебедева сейчас абсолютно исключен. Об этом в эфире «Эхо Москвы» рассказал глава партии Владимир Жириновский.

По его словам, в настоящий момент вопрос, касающийся преемничества в партии, не поставлен.

«Абсолютно исключено, постоянные ошибки. У нас нет преемника, будет съезд когда-нибудь и, если делегаты все решат, что пора, чтобы во главе партии стал новый человек, тогда он появится», — объяснил Жириновский.

Также глава ЛДПР пояснил, что касательно выдвижения Лебедева на выборы, его старшего сына, есть общее согласие.

«Вы издевались над нами, сейчас он решил заняться своим отдельным делом, чтобы больше его не упрекали, что он чей-то сын», — отметил Жириновский.

В начале июля Жириновский прокомментировал сообщения о ссоре со своим 48-летним сыном Игорем Лебедевым. Он также не подтвердил, что у сына произошел конфликт с Михаилом Дегтяревым и Василием Власовым.