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Белорусские власти видят в России спасение от западных санкций

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Россия поможет Белоруссии противостоять давлению западных экономических санкций: работа над планом совместных действий уже идет. Об этом журналистам информационного агентства «БелТА» рассказал белорусский премьер-министр Роман Головченко.

«Это касается кредитно-финансовой поддержки белорусской банковской системы, страхования заключаемых нами сделок. Поэтому у нас нет сомнений, что в этой части поддержка России полностью перекроет те возможные последствия, на наступление которых рассчитывают те, кто эти санкции вводит», — заявил Головченко во время рабочей поездки в Витебскую область.

Он отметил, что президенты России и Белоруссии подробно обсудили будущее сотрудничество на встрече в Санкт-Петербурге, и дали соответствующие поручения своим правительствам. Однако глава белорусского правительства не раскрыл подробностей, сказав, что «это очень чувствительная тема» и за странами «слишком много наблюдают» стороны, заинтересованные в наращивании санкционного давления.

Головченко также добавил, что сотрудничество с Белоруссией будет выгодно и для России, которая давно подвергается экономическому давлению и наработала богатый опыт противодействия западным санкциям.

Ранее санкции против Белоруссии ввели еще пять стран.

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