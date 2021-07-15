Глава ДНР Пушилин намерен вступить в «Единую Россию»

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что собирается вступить в партию «Единая Россия». Об этом он сообщил на пресс-конференции по итогам форума «Россия — Донбасс: единство приоритетов» в Донецке, передает Донецкое агентство новостей (ДАН).

Политик отметил, что человеку всегда надо действовать исходя из тех внутренних приоритетов, которые у него есть, а также того, что он считает правильным.

«Поэтому это считаю абсолютно правильным шагом с моей стороны. Конечно же, буду», — сказал Пушилин, отвечая на вопрос журналиста о том, будет ли он вступать в ряды «Единой России».

При этом глава ДНР не уточнил, когда он намерен подать документы на вступление в партию.

ДАН также сообщает, что в рамках форума в Донецке была открыта площадка для записи в ряды «Единой России».

Ранее Пушилин рассказал, что мешает двум республикам Донбасса объединиться.