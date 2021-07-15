Байден и Меркель обсудят приписываемые России кибератаки

В ходе переговоров Джо Байдена и Ангелы Меркель лидеры США и Германии обсудят Россию, в частности, приписываемые российским спецслужбам кибератаки на западных политиков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телефонный брифинг, посвященный визиту в США немецкого канцлера.

«Ожидаем, что лидеры также обсудят общие способы ответа на региональные вызовы, в том числе противостояние российским кибератакам и территориальной агрессии, противодействие растущему влиянию Китая, его нерыночным экономическим практикам и нарушениям прав человека, в том числе принудительному труду», — рассказали представитель американской администрации.

Отмечается, что в США надеются обсудить темы суверенитета и территориальной целостности Украины, а также поддержки стремления западно-балканских стран в НАТО

Кроме того, Байден и Меркель затронут тему борьбы с пандемией коронавируса, в том числе обсудят вопрос создания доступных вакцин для всего мира.

Встреча Байдена и Меркель, пройдет в Белом доме сегодня, 15 июля. Ранее эксперты высказали мнение, что для главы Германии в преддверии ее ухода с поста канцлера важно восстановить испорченные в годы Дональда Трампа двусторонние отношения.