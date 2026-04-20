Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Землетрясение и цунами в ЯпонииВойна США и Израиля против Ирана
Общество

В Армении уничтожена партия детского питания марки «NAN» компании Nestle

Shutterstock

В Армении уничтожили партию детского питания марки NAN компании Nestle после того, как она была признана опасной. Об этом сообщает инспекционный орган по безопасности пищевых продуктов республики в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Всего было уничтожено 9700 кг смеси, говорится в сообщении.

Такое решение было принято после результатов лабораторных анализов, полученных из России, которые показали риск возможного присутствия опасного токсина в партиях, сообщает News.am.

До этого Роспотребнадзор приостановил ввоз в Россию детских сухих смесей Nestle. Ограничения коснулись продукции под брендами NAN, PreNAN, Nestogen и «Алфаре Амино» с датами производства с 15 апреля по 27 ноября 2025 года. Отмечается, что токсин был выявлен в сырье внешнего поставщика — растительных маслах. В российском ведомстве предупредили, что употребление продукции с высоким содержанием цереулида может вызвать рвоту или диарею.

Ранее Nestle отзывала партию детского молока во Франции.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!