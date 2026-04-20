В Армении уничтожена партия детского питания марки «NAN» компании Nestle

В Армении уничтожили партию детского питания марки NAN компании Nestle после того, как она была признана опасной. Об этом сообщает инспекционный орган по безопасности пищевых продуктов республики в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Всего было уничтожено 9700 кг смеси, говорится в сообщении.

Такое решение было принято после результатов лабораторных анализов, полученных из России, которые показали риск возможного присутствия опасного токсина в партиях, сообщает News.am.

До этого Роспотребнадзор приостановил ввоз в Россию детских сухих смесей Nestle. Ограничения коснулись продукции под брендами NAN, PreNAN, Nestogen и «Алфаре Амино» с датами производства с 15 апреля по 27 ноября 2025 года. Отмечается, что токсин был выявлен в сырье внешнего поставщика — растительных маслах. В российском ведомстве предупредили, что употребление продукции с высоким содержанием цереулида может вызвать рвоту или диарею.

Ранее Nestle отзывала партию детского молока во Франции.