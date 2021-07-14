В МИД России призвали сформировать коалиционное правительство в Афганистане

В Афганистане необходимо создать коалиционное правительство, которое за два-три года сможет определить будущую форму правления в стране и договориться по другим параметрам. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов, передает РИА «Новости».

По его словам, Кабул и другие влиятельные политические силы должны начать переговоры с талибами (организация запрещена в России).

«Как нам представляется, и эту точку зрения разделяют американцы, пакистанцы, китайцы - такая временная администрация должна поработать два-три года с учетом неспешности, с которой все делается в Афганистане, медленнее, чем хотелось бы – такой национальный характер, ничего страшного в этом нет», — сказал он.

Дипломат призвал не допустить «вакуума власти, хаоса в стране». Он выразил мнение, что временное правительство должно решить имеющиеся проблемы и заняться интеграцией талибов в общество.

Ранее Кабулов рассказал, зачем Россия установила контакт с талибами. По словам российского дипломата, Россия, за несколько лет до начала полного вывода войск НАТО из Афганистана, предсказала ухудшение ситуации в стране.

В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками «Талибана» (организация запрещена в России), которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Эскалация происходит на фоне вывода из страны военного контингента США.