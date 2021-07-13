Путин объяснил, зачем написал статью об Украине

Президент России Владимир Путин рассказал о своей статье «Об историческом единстве русских и украинцев». Интервью опубликовано на сайте Кремля.

По словам российского лидера, он думал над созданием такого аналитического материала несколько месяцев.

«Вообще, почему у меня родилась такая идея? Мы в своей обычной жизни занимаемся своей работой, воспитанием детей, какими-то хобби – как правило, особенно не задумываемся над вопросами подобного свойства и характера, которые изложены в этом материале», — сказал Путин.

По его словам, ситуация требовала внимательнее посмотреть на то, «в каком мире мы живем, кто мы такие, каковы отношения с нашими ближайшими родственниками и соседями».

Путин добавил, что любая страна имеет право выбирать свой путь. Однако он напомнил, что свобода каждого человека ограничена свободой других людей. По его мнению, это касается и государств.

Ранее статью Владимира Путина оценили в Верховной раде Украины.

12 июля президент России Владимир Путин написал статью «Об историческом единстве русских и украинцев», в которой назвал общей бедой «стену», возникшую в последние годы между Россией и Украиной.