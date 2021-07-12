Протестующие в Грузии выдвинули премьер-министру ультиматум

Вышедшие на акцию протеста после смерти оператора «ТВ Пирвели» Лексо Лашкаравы журналисты и представители грузинской оппозиции выдвинули ультиматум премьер-министру Грузии Ираклию Гарибашвили с требованием выйти в отставку, сообщает РИА «Новости».

«Если до 12.00 [11.00 мск — «Газета.Ru»] правительство, премьер и глава Службы госбезопасности не уйдут в отставку, протесты продолжатся. Следующий митинг состоится в понедельник в 18.00», — заявил представитель протестующих.

Оператор Лексо Лашкарава пострадал во время протестной акции против ЛГБТ-сообщества в Грузии, вместе с еще несколькими журналистами его избили противники проведения «Марша достоинства». Лашкарава, в результате тяжелых побоев, продолжавшихся более получаса, получил сотрясение мозга, был доставлен в больницу, однако позже стало известно, что он умер.

Ранее в МВД Грузии заявили, что погибший оператор был нетрезв незадолго до смерти

Утром 5 июля противники ЛГБТ-сообщества проникли в офис Tbilisi Pride и сорвали радужные флаги. По центру города также ходили агрессивно настроенные группы и искали людей с радужной символикой. Нападению подверглись и представители СМИ.

После нападения на участников мероприятия и журналистов отменили «Марш достоинства», организованный ЛГБТ-сообществом. Организаторы мероприятия добавили, что не могут рисковать безопасностью участников и выйти на улицу, «полную насилия».

После митингов противников ЛГБТ были задержаны более 100 человек.