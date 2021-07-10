В США и Франции обеспокоились «вызовами» со стороны России в Европе

США будут продолжать консультироваться с Францией по поводу «вызовов» со стороны России в Европе и других регионах. Об этом сказано в заявлении по итогам встречи в Вашингтоне главы Минобороны Соединенных Штатов Ллойда Остина и министра Вооруженных сил Франции Флоранса Парли. Оно опубликовано на сайте Пентагона.

В сообщении говорится, что «вызовы» со стороны РФ в Европе и в других частях «вызывают обеспокоенность» Вашингтона и Парижа.

«Ллойд Остин заверил, что США продолжат консультации с Францией по этому и другим вопросам», — отмечается в заявлении.

О каких именно вызовах идет речь, в сообщении не говорится.

Министры также затронули тему «вызова со стороны Китая».

«Сегодня, некоторые наши соперники пытаются подорвать стабильный и открытый порядок, который мы поддерживаем. Например, в Индо-Тихоокеанском регионе Франция является идеальным партнером США по мере того, как мы укрепляем наши общие интересы в регионе», — приводит военное ведомство слова Остина.