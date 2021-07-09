Лавров и глава МИД Узбекистана выразили обеспокоенность деградацией ситуации в Афганистане

Министры иностранных дел России и Узбекистана Сергей Лавров и Абдулазиз Камилов во время телефонного разговора обсудили деградацию ситуации в Афганистане, сообщается на сайте российского МИДа.

«Состоялся обмен мнениями по актуальной региональной и международной проблематике. Выражена обеспокоенность деградацией ситуации в Афганистане. Рассмотрены дополнительные меры по укреплению стабильности и безопасности в Центральной Азии», — говорится в заявлении.

Кроме того, руководители внешнеполитических ведомств подчеркнули «высокий уровень российско-узбекистанского взаимодействия».

Лавров и Камилов также обсудили подготовку будущих совместных мероприятий, среди которых встречи министерств иностранных дел стран Шанхайской организации сотрудничества в Душанбе 13-14 июля и конференции высокого уровня «Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности» в Ташкенте 15-16 июля.

Ранее Сергей Лавров выразил обеспокоенность о том, что боевые действия могут переместиться из Афганистана в Таджикистан.