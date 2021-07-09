Песков оценил предложение привить всех россиян от COVID-19

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков одобрил предложение главы Роспотребнадзора Анны Поповой вакцинировать все население страны.

«Это же такое пожелание, к которому можно только присоединиться. Учитывая, что вакцинация является способом борьбы с пандемией, хотелось бы, чтобы все оказались привиты», — сказал представитель Кремля.

По его словам, всегда будут оставаться ковид-диссиденты и вакцинные диссиденты, но стремиться к всеобщей вакцинации надо.

Он также подчеркнул, что с поставками вакцин от коронавируса проблем не будет, поскольку обороты постоянно растут. Представитель Кремля уточнил, что все потребности будут обеспечены в первую очередь для российского рынка.

Кроме того, Песков добавил, что предстоит завершить испытания вакцин на детях и подростках до 18 лет, а также выяснить, как молодые люди переносят препарат от COVID-19.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что России надо привить от коронавируса все население, чтобы стать самой передовой страной в борьбе с болезнью.