В Совфеде допустили налаживание отношений с «Талибаном»*

Сенатор Владимир Джабаров в разговоре с «Газетой.Ru» не исключил, что Москва в будущем может наладить отношения с запрещенным в России движением «Талибан» (организация запрещена в России).

«С любой законной властью [Афганистана] мы будем взаимодействовать. Если талибы будут законной властью — конечно, мы будем налаживать отношения, но при условии, что они не будут враждебны нашей стране», — сказал член Совета Федерации.

Сенатор также напомнил, что в прошлом у Москвы были контакты с «Талибаном», но они не получили развития.

«При этом у нас не было такого откровенного негатива с ними, как у американцев. Надеюсь, что эти отношения нормализуются», — сказал парламентарий.

По словам Джабарова, единственная проблема с талибами сейчас заключается в информации о том, что они «вырезают» своих сограждан, которые сотрудничали с американскими оккупационными частями.

«Это недопустимо, конечно. Думаю, это осудит все международное сообщество. Надеюсь, здравый смысл возобладает», — сказал сенатор.

«Талибан» признан террористической организацией и запрещен в России по решению Верховного суда от 14 февраля 2003 года. Решение было принято на основании материалов ФСБ по представлению Генпрокуратуры. При этом с 2018 года представители этого движения несколько раз принимали участие в переговорах в Москве по урегулированию конфликта в Афганистане.