Лавров предупредил о возможных попытках Запада расшатать ситуацию в России

Запад может попытаться расшатать внутреннюю ситуацию в России и спровоцировать протестные выступления перед выборами в Государственную думу. Соответствующее заявление в ходе выступления в Дальневосточном федеральном университете сделал глава МИД РФ Сергей Лавров, сообщает РИА «Новости».

По словам министра, после этого может быть развернута кампания по непризнанию итогов выборов, Москва наблюдает попытки со стороны Запада повлиять на внутреннюю политику России.

«Я хочу со всей ответственностью сказать, что сценарии, вынашиваемые Западом, не пройдут», — заявил Лавров.

Выборы в Госдуму пройдут 17-19 сентября 2021 года. Партии заранее утвердят своих кандидатов, а также программы, с которыми они будут баллотироваться. Дума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе. 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.

Подробнее о сентябрьских выборах — в материале «Газеты.Ru».