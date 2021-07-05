Песков прокомментировал слова Соловьева о «бандеровцах» во власти на Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время брифинга для журналистов прокомментировал слова телеведущего Владимира Соловьева относительно того, что на Украине к власти пришли «бандеровцы».

«То, что сторонники нацизма и бандеровцы на Украине в почете, вряд ли кто-то сможет с этим спорить. Они там есть, и они оказывают огромное влияние на общественную и внутреннюю жизнь, внутриполитическую жизнь Украины. Что касается заявления [телеведущего] Владимира Соловьева, то он волен давать те оценки, которые считает нужным. Это журналист, это не официальное лицо», — сказал Песков.

Отвечая на вопрос об официальной позиции России по этому вопросу, пресс-секретарь главы государства указал на то, что Кремль никогда не делал подобных заявлений.

«Это не является официальной позицией Москвы и так никто не говорил», — заключил Песков.

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