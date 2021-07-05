В офисе Тихановской сообщили о получении дипломатического статуса в Литве

Офис бывшего кандидата в президенты Белоруссии, лидера оппозиции Светланы Тихановской сообщил о получении дипломатического статуса в Литве. Объявление о признании ее Офиса в ходе брифинга сделал глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис, сообщается в Telegram-канале политика.

«Это значит, что беларусский народ теперь имеет официальное представительство в странах ЕС», — сказано в публикации.

В Белоруссии 9 августа прошлого года состоялись президентские выборы, на которых, согласно официальным данным ЦИК, победу одержал Александр Лукашенко, получивший 80,10% голосов. Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская, не признавшая результаты голосования. После подведения итогов голосования в республике начались массовые акции протеста.

Ранее пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова сообщила, что Тихановская все еще находится в межгосударственном розыске в СНГ.