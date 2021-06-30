Посол назвал дезинформацией заявления о заходах российских кораблей в британские воды

Посол России в Лондоне Андрей Келин назвал дезинформацией заявления Великобритании о том, что российские корабли якобы регулярно заходят в территориальные воды Соединенного Королевства. Об этом сообщает газета The Daily Telegraph.

По его словам, после вторжения эсминца HMS Defender в территориальные воды России вышло несколько материалов, в которых утверждалось о пересечении британских границ российскими военными кораблями.

«Подобный нарратив, продвигаемый министерством обороны, предполагает частые случаи нарушения британского суверенитета со стороны России, однако это яркий пример британской дезинформации, спонсируемой государством», — сказал дипломат.

23 июня Британский эсминец Defender пересек государственную границу России и вошел в территориальное море в районе мыса Фиолент в Крыму. После предупредительной стрельбы с пограничного сторожевого судна, а также бомбометания по курсу движения с российского Су-24М, он покинул границы территориального моря РФ.

Минобороны и канцелярия правительства Великобритании утверждают, что эсминец не был обстрелян и не находился в российских территориальных водах. Так, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что эсминец британских ВМС пересек границы украинских территориальных вод в Черном море, а не российских.

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва прекрасно осознает подоплеку инцидента с британским эсминцем Defender и считает его провокацией.