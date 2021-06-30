Китай выразил готовность помочь Северной Корее в условиях пандемии

В случае необходимости Китай готов оказать Северной Корее противоэпидемическую помощь. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, сообщает ТАСС.

«Китай и КНДР — дружественные соседи. Китайская сторона уважает предпринимаемые Северной Кореей меры в борьбе с эпидемией <…> У Китая и КНДР есть давняя традиция помогать друг другу, поддерживать в трудную минуту», — отметил представитель китайской стороны.

Ранее лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил о «великом кризисе», связанном с пандемией коронавирусной инфекции. В ходе недавнего заседания политбюро Трудовой партии Кореи он отчитал высших должностных лиц за неудачи в противоэпидемической работе, которые привели к кризису и поставили под угрозу безопасность страны и ее жителей. Однако в отчете о заседании не говорилось, с чем именно связан упомянутый им кризис.

До этого, по данным СМИ, Ким Чен Ын говорил о том, что продление введенных в Северной Корее из-за коронавируса карантинных мер «привело к затягиванию борьбы за обеспечение населения одеждой, питанием и жильем».