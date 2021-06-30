В Нью-Йорке учли 135 тысяч ненастоящих голосов на праймериз к выборами мэра

Избирательная комиссия Нью-Йорка отменила сообщенные результаты праймериз Демократической партии США перед выборами мэра города, сообщает комиссия на своей странице в Twitter.

Причиной отмены стала ошибка, в результате которой 135 тыс. тестовых бюллетеней были посчитаны как настоящие и включены в общий подсчет результатов голосования.

«Персонал комиссии удалил все изображения тестовых бюллетеней из системы <...> Комиссия приносит свои извинения за ошибку», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что кандидат в мэры Нью-Йорка из Томска Виталий Филипченко выбыл из гонки за кресло градоначальника, поскольку некоторые из подписей, собранных им, оказались недействительными. До этого он рассказал, почему решил участвовать в выборах.