Путин назвал отношения России и Китая примером для подражания

Президент России Владимир Путин в беседе с председателем КНР Си Цзиньпином назвал отношения Москвы и Пекина примером для подражания в XXI веке. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Китайско-российское тесное взаимодействие вносит в международное сообщество позитивную энергию, создавая пример для подражания в формировании нового типа международных отношений», — сказал Путин.

По его словам, отношения России и Китая динамично развиваются, несмотря на различные вызовы и испытания. Российский лидер подчеркнул, что стороны оказывают друг другу поддержку по насущным вопросам, плодотворно взаимодействуют и защищают общие интересы.

«Стороны поддерживают тесное взаимодействие и координацию в международных делах», — подчеркнул Путин.

Ранее президент России Владимир Путин и председатель Китая Си Цзиньпин в ходе закрытых онлайн-переговоров 28 июня продлили на пять лет Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.