Кадыров согласился баллотироваться на новый срок после поддержки Путина

Действующий глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров согласился баллотироваться на новый срок после того, как его кандидатуру поддержал президент России Владимир Путин, а также после обращения участников всемирного съезда народов региона. Об этом он написал на своей странице во «ВКонтакте».

«Определяющим для меня стало обращение нашего национального лидера Владимира Путина, делегатов Всемирного съезда народов Чеченской Республики и моих коллег из «Единой России». Я прислушался к воле нашего президента и общества и дал согласие на участие в выборах», — написал Кадыров.

Глава Чечни добавил, что не намерен «тратить драгоценное время на предвыборные обещания и агитации». Вместо этого он будет «принимать конкретные меры для роста благополучия народа».

Ранее региональное отделение «Единой России» выдвинуло Кадырова на новый срок. В результате тайного голосования однопартийцы единогласно поддержали кандидатуру действующего главы Чечни. Кадыров руководит Чечней 14 лет. В настоящее время это является рекордом среди действующих глав регионов.

В мае Кадыров ответил на вопрос о том, есть ли у него планы стать президентом России.