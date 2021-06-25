Посольство РФ в США ответило на обвинения в дезинформации по инциденту с Defender

Посольство России в США прокомментировало заявления американского министерства обороны о том, что сообщения российской стороны об инциденте с британским эсминцем Defender являются дезинформацией.

«Обвинения [официального представителя Пентагона] Джона Кирби против России в дезинформации об инциденте с HMS Defender являются безосновательными. Произошедшее зафиксировано и опубликовано ФСБ РФ», — говорится в сообщении, опубликованном на странице дипмиссии в Twitter.

23 июня эсминец ВМС Великобритании Defender пересек государственную границу России и вошел в территориальное море в районе мыса Фиолент в Крыму. После предупредительной стрельбы с пограничного сторожевого судна, а также предупредительного бомбометания по курсу движения с российского Су-24м, он покинул российские границы территориального моря.

После этого военного атташе Британии вызвали в Минобороны России. В российском оборонном ведомстве расценили действия эсминца как нарушение конвенции ООН по морскому праву и призвали Лондон к расследованию.

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что в министерстве обороны Соединенных Штатов считают сообщения о предупредительной стрельбе по эсминцу «примером дезинформации».