Медведев: некоторые страны стремятся ограничить работу России в Арктике

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что некоторые страны пытаются ограничить деятельность России в Арктике из-за стремления получить природные ресурсы и контроль за стратегическими коммуникациями в регионе. Об этом пишет ТАСС.

«Не секрет, что целый ряд стран не оставляет попыток значительно ограничить нашу деятельность в Арктике, постоянно возникают какие-то претензии», — сказал он.

Политик подчеркнул, что против Москвы выдвигаются надуманные и «иногда просто бессмысленные обвинения» в неспособности обеспечить безопасность транспорта, а также промышленного комплекса. Кроме того, по его словам, цель санкционного давления — усложнить реализацию проектов России в Арктике и сократить экспорт из региона.

Высокопоставленный представитель администрации США рассказал, что США опасаются, что у Росси есть планы по милитаризации Арктики.

По его словам, это прямо противоречит заявленным целям Вашингтона, который стремится сохранить Арктику как регион мирного сотрудничества.