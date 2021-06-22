Опубликована статья Путина в немецкой газете Die Zeit

Москва открыта к честному созидательному взаимодействию и восстановлению партнерства с Европой. Об этом готовится в статье президента РФ Владимира Путина «Быть открытыми, несмотря на прошлое», перевод которой представлен на сайте Кремля.

Материал был опубликован в немецкой еженедельной газете Die Zeit и приурочен к 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны. В нем российский президент пишет о том, что Москва строила свои отношения с европейскими странами в логике построения Большой Европы, объединённой общими ценностями и интересами. Он подчеркнул, что и Россия, и ЕС «многое сделали на этом пути», однако этому процессу помешало расширение Североатлантического альянса, который представлял собой «реликт холодной войны».

Как считает Путин, многие страны после расширения НАТО были поставлены перед ультиматумом — быть с коллективным Западом или с Россией.

«Россия выступает за восстановление всеобъемлющего партнёрства с Европой. У нас много тем, представляющих взаимный интерес. Это безопасность и стратегическая стабильность, здравоохранение и образование, цифровизация, энергетика, культура, наука и технологии, решение климатических и экологических проблем», — говорится в статье.

В статье российских президент подчеркивает, что мир не может позволить себе «тащить груз прошлых недоразумений, обид, конфликтов и ошибок», что мешает решению актуальных проблем.

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель призвала ЕС поддерживать открытый диалог с Россией, если это делают США. По ее мнению, страны ЕС подвергаются «гибридным нападениям», однако диалог с Россией необходим для сохранения безопасности европейских стран.