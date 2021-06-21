В ЕС не исключили подготовку пятого пакета санкций против Белоруссии

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель допустил подготовку пятого пакета санкций в отношении Белоруссий, но «все будет зависеть от ситуации в стране». Об этом сообщает РИА «Новости».

«Это был уже четвертый пакет санкций. Я не исключаю, что будет и пятый. Все будет зависеть от действий ответственных за ситуацию в этой стране», — сказал он.

Боррель выразил уверенность в том, что новые санкции окажут серьезное влияние на ситуацию в Белоруссии, учитывая, что удар придется по экономике всей страны.

Политик также отметил, что бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская во время встречи с главами МИД ЕС призвала их расширить санкции и передала им новые предложения по санкциям, которые включают в себя государственные компании.

Ранее 21 июня глава Евросовета Шарль Мишель официально подтвердил введение четвертого пакета санкций ЕС против Белоруссии. В список включены 86 физических и юридических лиц. В официальном журнале Евросоюза говорится, что ограничения коснутся МАЗа, «БелАЗа», ЗАО «Новая нефтяная компания» и еще пяти предприятий.