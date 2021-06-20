Песков не раскрыл детали «Прямой линии» Путина

Кремль на данный момент не раскрывает детали проведения «Прямой линии» президента России Владимира Путина, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

«Все сообщим своевременно», — заявил представитель Кремля.

«Прямая линия» с Путиным пройдет 30 июня. Глава государства в свободном режиме ответит на вопросы, интересующие граждан страны. Впервые такой формат прямого эфира с гражданами России президент провел в 2001 году. Предстоящий прямой эфир станет 18-м по счету.

В 2020 году проведение «Прямой линии с Владимиром Путиным» было отменено из-за требований безопасности в связи с пандемией коронавируса. Однако некоторые элементы этого прямого эфира с российским президентом были включены в большую пресс-конференцию с Владимиром Путиным, которая прошла 17 декабря 2020 года.