Пашинян проголосовал на досрочных парламентских выборах в Армении

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян проголосовал на внеочередных парламентских выборах, сообщает Sputnik Армения.

Пашинян пришел на участок вместе с супругой и четырьмя детьми. Проголосовав, он покинул участок, не отвечая на вопросы журналистов.

В апреле текущего года Пашинян объявил, что уходит в отставку с поста премьер-министра для проведения досрочных парламентских выборов в стране. Правящая фракция парламента «Мой шаг» выдвинула кандидатуру исполняющего обязанности главы правительства на пост премьера во второй раз.

Выборы проходят 20 июня, в них участвует 21 партия. Как ожидается, основная борьба развернется между двумя блоками — правящей партией Пашиняна и оппозицией под руководством экс-президента Роберта Кочаряна. О расстановке сил перед выборами — в материале «Газеты.Ru».