Пушков объяснил, почему Байден пошел на встречу с Путиным

США согласились на диалог с Россией в Женеве из-за беспокойства по поводу потенциальной ядерной угрозы, сообщил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

Таким образом он пояснил «Газете.Ru» ранее сделанное в ходе своего онлайн-брифинга в МИА «Россия сегодня» заявление о том, что у России и США «сильно отличаются» позиции по вопросам ядерного вооружения.

«Наши новейшие ядерные вооружения и стратегические вооружения весьма беспокоят американскую администрацию. Я думаю, что это одна из причин, почему Байден хотел этой встречи с Владимиром Путиным: США отстали от нас в разработке целого ряда видов вооружения – сверхзвукового оружия, оружия, оснащенного ядерными боеголовками и других видов. Здесь американцы от нас отстают, а когда они отстают, они начинают нервничать», — отметил Пушков.

Итоги переговоров по данному направлению собеседник «Газеты.Ru» оценил положительно, подчеркнув, что сторонам удалось достичь «неформализованной» договоренности.

«Встреча была важной именно с политико-психологической точки зрения: стороны договорились не доводить свои противоречия до такой точки, за которой может последовать новый Карибский кризис и военный конфликт между двумя крупнейшими ядерными державами – вот о чем суть этого саммита. К главному итогу я бы отнес то, что достигнута неформализованная, не выраженная в виде какого-то соглашения, но договоренность о контроле над разногласиями – с тем, чтобы держать разногласия под контролем, в определенных рамках, чтобы они не утащили две стороны в эскалацию, которая может привести к самым неприятным последствиям», — отметил политик.

Ранее Пушков провел онлайн-брифинг в МИА «Россия сегодня», где дал свою оценку прошедшему 16 июня в Женеве встрече президентов России Владимира Путина и США Джо Байдена.

В ходе брифинга сенатор сообщил, что у Вашингтона и Москвы различаются позиции по проблеме ядерного вооружения, однако американская сторона осознает, что ядерная война недопустима.