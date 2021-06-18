Роспотребнадзор не рекомендует проводить придомовое голосование в сентябре

Глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) заявила, что проведение голосования на выборах в Государственную Думу на придомовых территориях в сентябре может способствовать росту заболеваемости, сообщает ТАСС.

«Опыт показал, что придомовое голосование ведет порой к тому, что это двор, это соседи, это люди, хорошо друг друга знающие, которые остаются потом пообщаться, провести вместе время, и такую форму в этом году, в этой ситуации мы бы, наверное, не рекомендовали», — рассказала Попова.

Тем не менее, по мнению главы Роспотребнадзора, безопасное проведение выборов в сентябре возможно.

«Вернусь к методическим рекомендациям, в которых было определено, что голосование идет не одним днем, голосование идет несколькими днями, и это позволяет провести процесс голосования при <...> полном соблюдении всех требований, с отсутствием риска для здоровья в части новой коронавирусной инфекции», — заявила Попова.

В Роспотребнадзоре «готовы обеспечить безопасное проведение голосования», заявила Попова.

Ранее председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что голосование в сентябре 2021 года пройдет в течение трех дней.