Путин и Байден привержены принципу, что в ядерной войне нет победителей

Лидеры России и США Владимир Путин и Джо Байден подтверждают взаимную приверженность принципу, согласно которому в ядерной войне не может быть победителей, говорится в совместном заявлении, опубликованном на сайте Кремля.

«Недавнее продление Договора о СНВ является свидетельством нашей приверженности контролю над ядерными вооружениями. Сегодня мы подтверждаем приверженность принципу, согласно которому в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана», — говорится в заявлении.

Встреча глав Российской Федерации и Соединенных Штатов прошла 16 июня в Женеве.

Ранее Путин назвал ответственным решение Байдена продлить СНВ-3.

По итогам саммита с Байденом Путин заявил, что Москва и Вашингтон несут особую ответственность за стратегическую стабильность в мире. Он отметил, что Россия и США являются двумя крупнейшими ядерными державами - и по количеству боезапасов, боеголовок, и по количеству средств доставки, и по уровню, по качеству, современности ядерных вооружений.