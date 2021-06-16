Путин поблагодарил Байдена за инициативу встретиться

Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

__is_photorep_included13644626: 1

Президент России Владимир Путин поблагодарил своего американского коллегу Джо Байдена за инициативу встретиться. Об этом сообщает РИА «Новости».

Байден в свою очередь ответил российскому лидеру, что встреча лицом к лицу полезна.

В среду, 16 июня, на вилле Ла Гранж в Женеве пройдут переговоры двух президентов.

На 14.30 запланировано начало российско-американских переговоров в расширенном составе. Как ожидается, дискуссия продлится чуть менее двух часов.

Далее, в 16.15 — вторая часть переговоров в расширенном составе, которая займет примерно то же время, что и первый раунд.

На 18.00 запланирована пресс-конференция президента Владимира Путина по итогам саммита. Байден отказался от пресс-конференции.

Ранее сообщалось, что Путин прибыл на виллу Ла Гранж, где пройдет встреча с Байденом.