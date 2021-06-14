Зеленский упрекнул НАТО за отказ дать точные сроки вступления Украины

Президент Украины Владимир Зеленский поприветствовал решение саммита НАТО о якобы вступлении Украины в военный альянс, однако упрекнул НАТО за отказ дать точные сроки, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу украинского президента.

«Украина положительно восприняла решение саммита НАТО о том, что наше государство станет членом альянса, а План действий по членству (ПДЧ) является неотъемлемой частью этого процесса. <...> Вместе с тем в решении саммита отсутствуют конкретные временные рамки следующих шагов в нашем сближении с НАТО, на которые мы надеялись», — указано в сообщении.

По словам Зеленского, Украина готова и дальше выполнять предложенные ей реформы, которые якобы помогут ей стать членом военного альянса.

«Мы продолжим курс на реформы в сфере безопасности и обороны с тем, чтобы еще больше соответствовать стандартам совместимости с государствами — членами НАТО», — заявил Зеленский.

Ранее президент США Байден по итогам саммита НАТО в Брюсселе заявил, что для вступления в военный альянс Украине необходимо победить коррупцию, а руководству страны — убедить членов НАТО в необходимости принять ее в альянс.