Байден: Путин прав в оценке отношений США и России

Президент Соединенных Штатов Джо Байден согласился с главой России Владимиром Путиным в оценке российско-американских отношений. Свое мнение он высказал в ходе пресс-конференции.

«Я считаю, что он (Путин) прав про низшую точку [в отношениях США и России]», — заявил Байден.

При этом он заверил, что Вашингтон не ищет конфликта с Москвой. По словам американского лидера, Россия и США могут сотрудничать в сфере стратегической стабильности и других областях.

Ранее российский лидер в ходе интервью американскому телеканалу NBC сообщил, что двусторонние отношения Москвы и Вашингтона «находятся в низшей за последние годы точке».

16 июня в Женеве состоится встреча Путина с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом. Как сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, Путин приедет на саммит «не для того, чтобы появиться на той же платформе, а из-за плохих отношений РФ и США».

Глава пресс-службы американского Белого дома Джен Псаки в свою очередь заявила, что США хотят отыскать «путь вперед» в отношениях с Россией на саммите. При этом она подчеркнула, что Вашингтон оставляет за собой право вводить санкции против России даже на фоне предстоящей встречи.