Генсек НАТО заявил о важности диалога с Россией

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал особенно важным поддержание диалога с Россией в условиях сложных отношений между альянсом и Москвой. Об этом он заявил в интервью британской радиостанции «Times Radio».

«Нам необходимо делать все возможное, чтобы избегать инцидентов, случайностей и просчетов, что всегда важно, но в особенности тогда, когда отношения [НАТО и России] сложные, как сейчас. Это одна из причин того, почему НАТО верит в так называемый двунаправленный подход к отношениям с Россией, который сочетает оборону и сдерживание с ведением диалога с РФ. Отчасти мы стремимся улучшить отношения с Россией, но причина также в необходимости регулировать сложные отношения с ней», — сказал Столтенберг.

Столтенберг объяснил важность диалога с Россией необходимостью обеспечивать контроль над вооружениями, повышать прозрачность, а также снижать риски в отношениях сторон. Генсек подчеркнул, что в ситуации, когда Россия увеличила свое военное присутствие у границ НАТО, имеющиеся с Москвой каналы связи особенно важны.

Ранее сообщалось о том, что Столтенберг отказался говорить о разведданных, на которые могут опираться страны Североатлантического альянса, утверждая о причастности России к инциденту с посадкой самолета ирландской авиакомпании Ryanair в аэропорту Минска.