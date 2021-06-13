Поклонская заявила, что у руководства Украины нет желания наладить отношения с Россией

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская рассказала, кто, по ее мнению, виновен в отсутствии партнерских отношений между Россией и Украиной. Ее слова передает РИА «Новости».

«К сожалению, такого желания [наладить партнерские отношения] у украинского руководства пока нет», — сказала она.

При этом депутат считает, что при желании можно построить нормальные отношения между странами.

Ранее сообщалось, что крымчан, которые после воссоединения Крыма с Россией по независящим от них причинам не смогли оформить выход из гражданства Украины, больше не будут касаться ограничения занимать государственные должности. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин.

Поправки внесены в статью 4 ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов — Республики Крым и города федерального значения Севастополя».

В думском комитете отмечали, что изменения направлены на обеспечение прав жителей Крыма и Севастополя, решивших отказаться от украинского гражданства, на замещение государственных и муниципальных должностей, должностей государственной и муниципальной службы.