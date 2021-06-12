В ДНР сообщили о размещении ВСУ техники вблизи жилых домов Донбасса

Вооруженные силы Украины разместили в населенных пунктах Донбасса пять единиц военной техники. Об этом сообщил представитель Народной милиции ДНР, передает РИА «Новости».

По его словам, техника расположена рядом с жилыми домами и муниципальными объектами на территории, подконтрольной ВСУ. Он также отметил, что среди обнаруженной техники были БМП-1, МТ-ЛБ и бронированные машины.

На территории Донбасса с 27 июля прошлого года действуют дополнительные меры по контролю за перемирием, согласованные участниками Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. В результате введен запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, использование летательных аппаратов и другие действия.

Ранее в ЛНР заявили об обстреле украинскими силовиками школы и яслей, в которых были дети.