Путин встретится с президентом Швейцарии

Президенты России и Швейцарии Владимир Путин и Ги Пармелен проведут встречу 16 июня. Об этом Пармелен сообщил в Twitter.

«Швейцария и Россия поддерживают тесные контакты во многих областях, что способствует полезному и уважительному диалогу», — подчеркнул швейцарский политик.

По его словам, на встрече также будет присутствовать вице-президент Федерального совета Швейцарии Игнасио Кассис.

Ранее стало известно, что американский канал NBC News 14 июня покажет интервью российского лидера Владимира Путина. Превью встречи покажут 11 июня в 18.30 ET (1.30 мск 12 июня). Как заявил телеканал, разговор будет охватывать широкий круг вопросов. Это будет первым за три года интервью российского президента зарубежным СМИ.