В МИДе заверили, что заявления США по «Северному потоку — 2» не изменят позицию РФ

Замглавы МИД России Сергей Рябков сказал, что заявления США о возмещении Украине возможных транзитных потерь из-за «Северного потока — 2» не повлияют на позицию Москвы насчет газопровода, передает РИА «Новости».

Он указал, что удивлен тому, «насколько американские коллеги уже выпали из стандартного контекста ведения дел с партнерами и даже оппонентами на международной арене».

Дипломат считает, что Соединенные Штаты «слышат только себя и слушают только тех, кто им поддакивает либо каким-то образом играет в их оркестре».

«Но так не бывает, они не одни на планете в окружении своих сателлитов и каких-то клиентов. Поэтому они глубоко ошибаются, что такого рода рассуждения меняют как-то нашу позицию или влияют на неё. Они только укрепляет нас в том, что мы проводим правильный курс — «Северный поток — 2» будет построен!» — отметил Рябков.

По его мнению, в США со временем осознают, что «правы были те, кто обеспечивал на десятилетия вперед энергобезопасность Европы, в том числе через реализацию этого проекта». Представитель внешнеполитического ведомства также выразил уверенность, что «Северный поток — 2» станет элементом современной архитектуры энергобезопасности Европы и Евразии.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты намерены «возместить» Киеву возможную потерю трансферных платежей из-за трубопровода и гарантировать, чтобы Россия «не могла использовать газ как инструмент принуждения».

До этого вице-премьер России Александр Новак сообщил, что строительство «Северного потока — 2» будет завершено до конца текущего года, и проект будет введен в эксплуатацию.

4 июня президент России Владимир Путин объявил о завершении укладки первой нитки «Северного потока — 2».

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против этого проекта активно выступают США, продвигающие в Евросоюзе свой сжиженный природный газ. Помимо того, у проекта есть и другие страны-противники, включая Украину.